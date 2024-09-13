شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والاتحاد الأوروبى يؤكدان استمرار التنسيق فى جهود التوصل لوقف لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، اليوم الجمعة، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل.

جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وسبل تطوير العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبى.. ويأتي اللقاء قبيل انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين"، ويشارك فيه الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين.

وأكد الصفدي و بوريل استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في جهود خفض التصعيد في الضفة، والتوصل لوقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى كافة أنحاء القطاع.

وحذر الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، إذا ما استمرّت الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم احترام الوضع القانوني والتاريخي فيها.