شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية تعلن مقتل عدد من قيادات داعش فى صحراء الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، أن عملية "وثبة الأسود" التى انطلقت 29 أغسطس الماضى فى صحراء الأنبار، أسفرت عن نتائج مهمة وكبيرة وقتل معظم قيادات عصابات داعش الإرهابية من مستوى الخط الأول والاستيلاء على أسلحة ومواد لوجستية وفنية.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وعمل فنى وميدانى مستمر من جهاز المخابرات العراقي، انطلقت عملية (وثبة الأسود) في صحراء الأنبار لاستهداف مقرات ومضافات قيادات (داعش) الإرهابي وتبعتها ثلاث عمليات برية وإنزال للقوات المحمولة جوا بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أن "جميع العمليات أسفرت عن نتائج مهمة وكبيرة وقتل معظم قيادات عصابات داعش الإرهابية من مستوى الخط الأول والاستيلاء على أسلحة وأعتده ومواد لوجستية وفنية وحواسيب وهواتف وتفجير أكثر من 10 أحزمة ناسفة، وعدد من العبوات والمتفجرات تحت السيطرة وتدمير وحرق 7 مركبات مختلفة كانت تستخدم من قبل قيادات داعش الإرهابي".

وأشار البيان إلى أنه بعد إجراء فحص (DNA) على 14 جثة لقتلى داعش الإرهابى خلال هذه العمليات تم التعرف على هوية عدد من القيادات الإرهابية المجرمة.