شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5 ملايين مصل يؤدون الصلاة فى المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5410089 مليون مصل وزائر وسط خدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي؛ لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وأوضحت الهيئة ، في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضى، أن 477245 زائرًا تشرفوا بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه - رضوان الله عليهما - كما أدى 230823 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أن عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات بلغ 77054 زائرًا من جنسيات مختلفة.

وشملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير حيث بلغت كميتها 24176 لترا، كما تم توفير 1570 طنا من مياه زمزم، وأخذ 178 عينة لفحصها وتحليلها ، إضافةً إلى توزيع 144352 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي