شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجوما حوثيا على محافظة الضالع جنوب غربي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت القوات اليمنية هجوم لمليشيا الحوثى في جبهة بتار غربى محافظة الضالع، جنوب غربى البلاد، حيث اندلعت اشتباكات كثيفة أجبرت الحوثيين على الانسحاب.

ونقلت قناة (اليمن) الفضائية عن مصادر عسكرية - لم تسمها - القول: إن مليشيا الحوثي شنت هجوماً بتغطية مدفعية مكثفة على مواقع القوات المشتركة في جبهة بتار المحاذية لمديرية الحشاء، غربي الضالع، لتندلع على إثرها مواجهات عنيفة بين الجانبين.



وأضافت المصادر أن قوات الجيش تصدت للهجوم ودارت بين الجانبين مواجهات عنيفة امتدت إلى مواقع مجاورة واستمرت لأكثر من ساعة.



وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي فشلت في تحقيق أي تقدم ميداني، وأُجبرت على التراجع بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.