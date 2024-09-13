شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ورام الله والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت البلدة وتمركزت عند منطقة البوابة، ثم فى حارة دار موسى، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.



فى سياق متصل، أعلنت مصادر فلسطينية أن قوة من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت بثلاث آليات عسكرية قرية خربثا بنى حارث غرب رام الله، واحتجزت عدداً من الفلسطينيين وسط القرية وأخضعتهم لتحقيق ميداني.



فى السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية بلدة الكرمل جنوب الخليل، وانتشرت فى منطقة "البركة الاثري"، وفى محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا من المنازل والكهوف وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.