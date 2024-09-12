شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تدين مجازر الاحتلال الإسرائيلى المستمرة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الحكومة العراقية، اليوم /الخميس/، مجازر الاحتلال الإسرائيلى المستمرة فى قطاع غزة، وآخرها أمس /الأربعاء/ والتى خلفت أكثر من 40 شهيداً.



وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة العراقية باسم العوادى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن الحكومة العراقية تدين بأشد العبارات الجرائم المستمرة منذ يوم أمس التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة فى استمرار لمنهجها الوحشى والإجرامى ضد المدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية.



وأضاف البيان أنه فى فجر يوم أمس، استُشهد ما يزيد على أربعين مدنياً بقصف قوات الاحتلال على مخيمات النازحين فى منطقة المواصي، بخان يونس جنوب قطاع غزة المنكوب بالعدوان، وفى الساعات القليلة الماضية استهدفت آلة الدمار الإسرائيلية مدرسة النصيرات، ما تسبب بوقوع ضحايا بينهم 6 موظفين تابعين لوكالة الأونروا.



وتابع أن إصرار العدوان على الذهاب إلى أقصى درجات التطرف والوحشية فى قطاع غزة يستوجب أن يتحرك العالم أجمع بدوله الكبرى ومنظماته ومؤسساته؛ من أجل لجم الوحش المعتدى الذى انفلت من كل قانون أو تشريع أو قيم أو أخلاق؛ لأن ثمن هذا السكوت غير المبرر هو ضحايا جدد وتخريب مستمر، وهو ما يجعل كل دول العالم، لا سيما الدول الكبرى أمام مسئولية تاريخية تستدعى الوقوف بوجه هذا الإجرام المستمر.