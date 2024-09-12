شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز نقلا عن التليفزيون الرسمى المغربى: تسجيل أول حالة إصابة بجدرى القردة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وكالة رويترز نقلا عن التليفزيون الرسمى المغربى تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدرى القردة.

وكانت شركة الأدوية الألمانية الدنماركية بافاريان نورديك قالت، إنها قد توفر 13 مليون جرعة من لقاحها لجدرى القرود بحلول نهاية عام 2025، ارتفاعًا عن توقعات سابقة بلغت 10 ملايين جرعة، وتستكشف خيارات لتوسيع قدرتها بشكل كبير.

وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية، إنها حددت أيضًا تدابير يمكن أن تعزز العرض بمقدار 50 مليون جرعة أخرى خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، رهنا بالموافقات التنظيمية وطلب السوق.

وقال رولف ساس سورينسن، رئيس علاقات المستثمرين فى شركة بافاريا: "يعتمد الأمر فى المقام الأول على الطلب، إذا كان الطلب موجودًا وكانت الظروف الأخرى موجودة، فلدينا الفرصة لزيادة 50 مليون جرعة أخرى". وأعلنت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضى أن مرض جدرى القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، لكن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار المرض تعطلت بسبب نقص اللقاحات.