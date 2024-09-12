شكرا لقرائتكم خبر عن إمام وخطيب المسجد الحرام يبدأ زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عن بدء إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور ياسر بن راشد الدوسرى، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا تستمر لمدة 5 أيام، لحضور الحفل الختامى للمسابقة الوطنية الرابعة عشر لحفظ القرآن الكريم، التى ينظمها المجلس الأعلى للقرآن الكريم وعلومه بمدينة جوهانسبرج، وذلك ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين التى تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقيات الدينية بسفارات المملكة بالخارج.



ويشمل برنامج الزيارة - وفقًا لبيان صادر اليوم الخميس - إلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين غداً فى جامع دار السلام بالعاصمة بريتوريا، وزيارة جامع الشافعى بمدينة جوهانسبرج، وإلقاء محاضرة علمية فيه، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من القيادات الإسلامية تهدف بمجملها إلى إيضاح رسالة المملكة القائمة على نشر مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو بكافة صوره وأشكاله.



يذكر أن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين يحظى بمتابعة واهتمام ودعم من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وتنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تحظى هذه الزيارات باهتمام كبير من كافة المسلمين فى تلك البلدان لما تحمل من رمزية لمكانة الحرمين فى نفوسهم، كما تشهد محاضراتهم ولقاءاتهم حضور منقطع النظير، وزخم إعلامى كبير.