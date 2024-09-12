شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله وتحاول إخماد حرائق إثر سقوط صواريخ من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الخميس، أن طائراته المقاتلة هاجمت بنى تحتية، تابعة لحزب الله فى منطقة مارون الراس فى جنوب لبنان.

وذكر الجيش - في بيان صحفى أوردته صحيفة جيروزاليم بوست، أنه تم استهداف منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة "مجدل زون".

وجاء في البيان أنه تم اطلاق 15 صاروخا من لبنان بإتجاه إسرائيل،وتم اعتراض بعضها، وقد تسبب الاعتراض في إنطلاق صافرات الإنذار في الجليل الغربي شمالا، وبعض الصواريخ سقطت في شمال إسرائيل ولم تسفر عن خسائر بشرية،وأن فرق الإطفاء تحاول حاليا إخماد الحرائق التي اندلعت جراء سقوط الصواريخ.