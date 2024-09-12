شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى بشمال إسرائيل وسط استمرار الاشتباكات مع حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

دوت صفارات الإنذار من الصواريخ فى منطقة الجليل الغربى شمالى إسرائيل، اليوم الخميس، حسب صحيفة "يديعوت آحرونوت"، وذلك وسط استمرار الاشتباكات مع حزب الله .

ومن جانبه، قال حزب الله، إن وابلًا من الصواريخ أطلق من لبنان على إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ذكر أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيعمل في لبنان، وذلك في ختام تدريبات اللواء التاسع قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والتي تضمنت محاكاة للقتال البري داخل الأراضى اللبنانية.

وقال جالانت "يتحول مركز الثقل إلى الشمال، وبينما نختتم مهامنا في الجنوب، تظل هناك مهمة في الشمال وهي استعادة الأمن والسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم".

وأضاف أن "التدريب يهدف إلى إعداد جميع القوات لعملية برية"، مشيرا إلى أن بعض القوات كانت تعتقد أن العملية البرية في قطاع غزة، مجرد حديث، وبعد أسابيع التقى بهذه القوات في أرض المعركة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ذاته سيحدث في الشمال، ويجب على الجنود أن يكونوا على استعداد لتنفيذ المهمة عندما يأتي الوقت لذلك.

