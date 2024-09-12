شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 703 شهداء فى الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء فى الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى إلى 703 شهداء، منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وأوضحت "الصحة الفلسطينية" - في بيان مقتضب اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين الشهداء 159 طفلا و10 نساء و9 مسنين، إضافة إلى تسجيل أكثر من 5700 مصاب في الفترة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة خلّف منذ 7 أكتوبر الماضي، 41,118 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و95,125 مصابا، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.