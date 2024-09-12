شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقائه بوريل.. رئيس برلمان لبنان: لا نريد الحرب ولكن قادرون على الدفاع عن سيادتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل و سفيرة الإتحاد لدى لبنان ساندرا دو وال ، إن لبنان لا يريد حربا ولكن من حقه الدفاع عن سيادته، وقادرون على ذلك، مشيرا إلى العمل بجدية من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي عبر ما تم طرحه من مبادرات .

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

وأضاف برى: لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفل في الناقورة في جنوب لبنان .

وحول الوضع السياسي الداخلي ، قال أن الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستورياً وخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الإستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة.

وثمن برى مواقف بوريل الإنسانية المؤشرة للحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان ، والذي يتواصل منذ حوالي العام ، مؤكداً قدرة لبنان وحقه فى الدفاع عن نفسه وأراضيه.