شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحث مجلس الأمن على بذل مزيد من الجهود للتوصل لحل سياسى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

حث نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داى بينج، مجلس الأمن الدولى على بذل المزيد من الجهود لدفع جميع الأطراف فى السودان نحو الحوار للتوصل إلى حل سياسى للصراع الحالى هناك.

وقال داي - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) في نسختها الإنجليزية اليوم الخميس، إن الصراع في السودان استمر لأكثر من عام ونصف العام مع عدم وجود أي علامات على خفض التصعيد، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني المتدهور وضع ملايين المدنيين السودانيين في مواجهة تحديات متعددة.

ودعا داي أطراف النزاع مجددا إلى وضع مصالح بلادهم وشعبهم في المقام الأول واحترام القانون الإنساني الدولي وتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين والمرافق المدنية دون التسبب في مزيد من الأضرار، وذلك في كلمته لتوضيح سبب تصويت الصين لصالح مشروع قرار بشأن العقوبات ضد السودان.

وأوضح أن تجديد إجراءات العقوبات سيساعد على وقف التدفق المستمر للأسلحة غير المشروع إلى ساحة المعركة وتهدئة الوضع على الأرض وعدم تصعيده.

وطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات بناءة وملموسة لمساعدة السودان على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى السلام الدائم، مشددا على أن العقوبات هي وسيلة وليست غاية ويجب ألا تحل محل الدبلوماسية.