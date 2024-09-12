شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: لم أتحدث مع نتنياهو منذ أكتوبر لأنه لا يرد على اتصالاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه لم يتحدث مع نتنياهو منذ أكتوبر لأنه لا يرد على اتصالاته، مؤكدا أنه ليس لديه سبب لعدم التحدث معه، بحسب رويترز.

وأكد جوتيريش أن ما يحدث فى قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك انتهاكات دراماتيكية للغاية للقانون الإنسانى وغياب تام لحماية فعالة للمدنيين فى غزة

وأكد جوتيريش إلى أن عدم المحاسبة على مقتل موظفينا وعمال الإغاثة فى قطاع غزة أمر غير مقبول.