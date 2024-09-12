شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسيف: تم تطعيم أكثر من 100 ألف طفل ضد شلل الأطفال شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم اليونسيف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، إنه تم تطعيم أكثر من 100 ألف طفل شمال قطاع غزة خلال اليوم الثالث والأخير للحملة حسب الخطة المحددة.

وقال عويس فى مداخلة لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، "إن العمل المعقد الذي قامت به اليونسيف مع منظمة الصحة العالمية، والأونروا، والسلطات الصحية في غزة، قد بدأ قبل حملة التطعيم، من خلال الوصول إلى الاتفاق مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار المؤقت والمحدود، في المناطق التي تم تحديدها، كما استطعنا الوصول للأطفال على الرغم من كل الصعوبات والعوائق التي واجهتنا".

وأضاف أنه تم ترتيب وضع اللقاحات في أماكن منتشرة عبر قطاع غزة لإمكانية الوصول إليها بسهولة، مثل المخازن الباردة التابعة لليونسيف والتي تقوم بتوريد الأجهزة واللقاحات ونقلها إلى المراكز الصحية ونقاط التطعيم.

وأشار إلى أن هناك فرق متنقلة قامت بمحاولات الوصول للأطفال والعائلات أينما كانوا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على 3 أيام لتنفيذ الحملة لكل منطقة مع احتمال التمديد بحسب كثافة عدد الأطفال.

وأوضح أن هناك محاولات لتوفير اللقاحات ضد شلل الأطفال بعد انتهاء الحملة في المراكز الطبية وتوفيرها للأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها.