شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعرب عن تضامنها مع المغرب إثر الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية ، اليوم الخميس، عن تضامن دولة الكويت مع المغرب ، إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب البلاد وأودت بحياة عدد من الأشخاص وأدت إلى فقدان آخرين وتسببت في دمار العشرات من المنازل ومنشآت البنى التحتية. وفق "كونا".

كما أعربت وزارة الخارجية في بيان صحفي عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت للمملكة المغربية الشقيقة وأسر الضحايا مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت المغرب قد شهدت سيول وفيضانات عارمة اجتاجت عدا من المدن، وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الأمطار في المغرب التي سقطت على عدد من مناطق المملكة، إلى 18 وفاة، و4 أشخاص في عداد المفقودين، مشيرة إلى تواصل عمليات البحث عنهم بشكل مستمر.

وأوضحت الوزارة أن المناطق المتضررة من الأمطار تكبدت خسائر أبرزها انهيار 56 مسكناً، منها 27 مسكناً انهارت بشكل كلي، فيما انهارت 8 منشآت فنية متوسطة بشكل كلي أو جزئي، وتضررت شبكات الكهرباء، ومياه الشرب، والشبكات الهاتفية، كما تعرضت 110 طرق لانقطاعات مؤقتة، نجحت الأجهزة المختصة في إعادة حركة المرور إلى طبيعتها على 84 طريقاً منها.