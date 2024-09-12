شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحكم المحلى الفلسطينى: الحكومة الإسرائيلية تخترق كل القوانين والاتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني سامي حجاوي أن المخطط الاستيطاني الاسرائيلي يستهدف السيطرة على أكبر جزء من الاراضي الفلسطينية.

وأوضح حجاوي - في اتصال عبر زووم لقناة النيل للأخبار بالتلفزيون المصري - أن الحكومة الإسرائيلية تخترق كل القوانين والاتفاقيات الموقعة، ولا أحد يستطيع أن يتوقع ما يدور في أذهان هذه الحكومة ومخططاتها حتى هذه اللحظة.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تستند إلى صمت المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به من قتل وتدمير وأعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، لافتا إلى أنه لا توجد مواقف قوية تدفع الحكومة الاسرائيلية للتراجع عن هذه العملية الإجرامية وهذه الإبادة الجماعية.

وبشأن الجهود الإغاثية قال إن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية من أجل إيصال المساعدات ولكن كما تعلمون أن هناك صعوبة كبيرة في إيصال هذه المساعدات في ظل إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ولكن من خلال المؤسسات الدولية مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واليونيسيف والمنظمات العالمية مثل منظمات الصحة التي استطاعت أن تدخل التطعيم ضد شلل الأطفال إلى قطاع غزة والمنظمات التي تتدخل الغذاء وهناك بعض المواد التي تصل عن طريق الأردن.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحكم فيما يدخل من مساعدات ومواعيد دخولها، لافتا إلى أن هناك مخاوف من تفشي الأمراض جراء تفاقم النفايات.