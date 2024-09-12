شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: مقتل 6 من موظفينا فى غارتين على النصيرات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونرو" اليوم مقتل 6 من موظفيها فى غارتين على النصيرات فى غزة وهى الحصيلة الأكبر في هجوم واحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين "الأونروا"، أن أكثر من 600 ألف طالب يحرمون من التعليم الرسمى لمدة عام آخر فى غزة، وبات التعليم الرسمى غير متاح فى أى من مدارس الوكالة فى قطاع غزة والبالغ عددها 200 مدرسة، حيث يتم استخدام العديد منها كملاجئ للفلسطينيين النازحين.

وقالت وكالة (الأونروا)- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن الأطفال في غزة يعانون من أسوأ آثار الأزمة الإنسانية هناك، بما في ذلك خطر تفشي الأمراض، مشيرة إلى استمرار الجهود لتحصين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.