شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة الصينى يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس مجلس الدولة الصيني لى تشيانج، إلى أبوظبي، في زيارة رسمية للإمارات بدعوة من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية- " إن العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات حافظت على زخم نمو قوي منذ أن أقام البلدان علاقاتهما الدبلوماسية قبل 40 عامًا، كما نمت صداقتهما بشكل أقوى وتستمر في الازدهار.

وأشار إلى أن الاجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مايو وضع خطة جديدة للعلاقات بين الصين والإمارات، ما رسم المسار وضخ الزخم القوي لدفع العلاقات الثنائية والتعاون.

وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني أنه يتطلع إلى إجراء تبادلات متعمقة مع قادة وشعب الإمارات الملتزمين بالصداقة بين البلدين في مختلف القطاعات لتعميق وترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من النتائج المثمرة في التبادلات والتعاون في مختلف المجالات.

وتعد الإمارات المحطة الثانية والأخيرة في جولة رئيس مجلس الدولة الصيني في الشرق الأوسط التي تستغرق أربعة أيام والتي بدأت في السعودية الثلاثاء، حيث ترأس الاجتماع الرابع للجنة الصينية-السعودية المشتركة رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض وأجرى زيارة رسمية للبلاد.