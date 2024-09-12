شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو إيران إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الذرية لتسوية قضايا برنامجها النووي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت دولة الكويت، إيران إلى مواصلة العمل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تقديم كافة المعلومات والتفسيرات المطلوبة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين حتى يتم تسوية كافة المسائل العالقة في برنامجها النووي.

وذكرت لوكالة الأنباء الكويتية الأربعاء، أن ذلك جاء في بيان ألقاه سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية طلال الفصام أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الذرية المنعقدة في فيينا حاليا بشأن اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار بين الوكالة وإيران.

وأكد السفير الفصام أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ولا سيما دورها المحوري في تطبيق نظام الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار.

وتناول السفير الكويتي ما ورد في تقرير المدير العام للوكالة المعروض على مجلس المحافظين ولاسيما إشارة التقرير إلى أن المسائل العالقة تنبع من التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة ويجب حلها حتى تكون الوكالة في وضع يمكنها من تقديم ضمانات بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني.