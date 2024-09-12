شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يندد بمقتل 6 موظفين من الأونروا فى قصف مدرسة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه لمقتل 6 من موظفى الأمم المتحدة خلال غارة إسرائيلية على مدرسة فى غزة، كما ندد "بالانتهاكات الصارخة للقانون الإنسانى الدولى".

وقال في تغريده على حسابه على شبكة "إكس" نقلتها إذاعة فرنسا الدولية، اليوم الخميس، إنه تم استهداف مدرسة تحولت إلى ملجأ لـ 12 ألف شخص مرة أخرى من قبل الغارات الجوية الإسرائيلية، وكان ستة من زملائنا في الأونروا من بين القتلى.

وأضاف "أن ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق"، مؤكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف فورا".