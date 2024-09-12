شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: تدمير نظام صواريخ حوثى لحماية الملاحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير نظام صواريخ حوثى فى منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية ـ في تحديث نشرته عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية نجحت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تدمير نظام صواريخ حوثي بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت "تبين أن هذا النظام يمثل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك للسفن التجارية فى المنطقة"، مؤكدة أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة المياه الدولية للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تلعب دورًا محوريًا في عمليات الأمن البحري بالمنطقة، حيث تقوم بمراقبة وتحييد التهديدات التي قد تؤثر على سلامة السفن التجارية والقوات العسكرية العاملة في المنطقة.