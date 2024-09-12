الخليج اليوم .. السعودية ومصر تتفقان على تسهيل العبور للمشروعات السياحية بالبحر الأحمر (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اتفق مسؤولون من السعودية ومصر على تسهيل عبور اليخوت وسفن الكروز لقناة السويس ودخولها وإبحارها إلى المشاريع الكبرى في البحر الأحمر.

والتقى نائب وزير النقل السعودي رميح بن محمد الرميح يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد بن علي آل ناصر، مع الفريق أسامة ربيع رئيس في هيئة قناة السويس بمصر، خلال زيارة رسمية للوفد السعودي إلى مصر.

وذكر بيان سعودي أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على التعاون المشترك بين البلدين في تعزيز السياحة البحرية وتسهيل دخول اليخوت وسفن الكروز وإبحارها إلى المشاريع الكبرى في البحر الأحمر.

كما تناول الجانبان عددا من الموضوعات المتعلقة في تنمية التعاون بالنقل البحري سواء للركاب أو البضائع وسبل دعمها وتطويرها.

وأجرى الوفد السعودي جولة ميدانية في قناة السويس وأطلع على التقنيات وآليات العمل والرؤى المستقبلية للهيئة.

وتنفذ السعودية مشروعات سياحية ضخمة على سواحلها بالبحر الأحمر وتتضمن هذه المشروعات 3 وجهات سياحية تندرج تحت مظلة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومن المخطط أن تضم 50 منتجعا سياحيا يتم افتتاحها على مدار السنوات المقبلة ليكتمل المشروع في عام 2030.