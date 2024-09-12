شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لـ"الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة المرصد الإسلامي: الاحتلال ارتكب 1899 جريمة بحق الفلسطينيين خلال أسبوع في النزاعات المسلحة.. الجامعة العربية تناقش مشروع قانون لحماية الأطفال من التجنيد

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن دعم الجامعة العربية الكامل لمهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وعملها، وما تفعله لمساندة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس.وأكد ضرورة مواصلة الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها وإسهاماتها في موازنة الوكالة، خاصةً في الوضع الحساس الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم.جاء ذلك في لقاء عقده أبو الغيط في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مع المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني.وأفادت الجامعة في بيان، بأن "أبوالغيط" استمع إلى شرح مفصل قدمه لازارينى عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي، وفي الضفة الغربية مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية.إضافةً إلى التحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيدين المالي واللوجيستي، جراء استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي لمقراتها وموظفيها، وتزايد المساعي الإسرائيلية الرامية لتعطيل عمل الوكالة.