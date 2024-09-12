شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الإسلامي: الاحتلال ارتكب 1899 جريمة بحق الفلسطينيين خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، مقتل 213 فلسطينيًا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وإصابة 647 خلال المدة بين 3 - 9 سبتمبر الحاليّ، ليصل عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 41680، والجرحى 100525.

وبلغ عدد الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون على مدى الأسبوع الماضي 1899 جريمة.

وأوضح المرصد في تقريره، أن قوات الاحتلال تمارس تقييدًا متواصلًا على حملة شلل الأطفال في قطاع غزة، إذ منعت للمرة الخامسة على التوالي قوافل تابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية كانت تحمل أدوية ووقودًا مخصصة لحملة شلل الأطفال ولأغراض علاجية في القطاع.

توقف التعليم الرسمي

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن التعليم الرسمي غير متاح في أي من مدارسها في قطاع غزة البالغ عددها 200 مدرسة، إذ تُستخدم العديد منها ملاجئ للنازحين، وإن أكثر من 600 ألف طالب يحرمون من التعليم الرسمي لمدة عام آخر.



وفي سياق حملتها العسكرية المسعورة على مخيمات الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيًا على مدى فترة توثيق المرصد، واعتقلت 188 آخرين.

فيما حاصرت قوات الاحتلال وعلى مدى الأيام التي جرى رصدها، المشفى الحكومي ومشفى الإسراء ومستشفيات أخرى، وأعاقت حركة مركبات الإسعاف في كل من مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين.

كما واصلت عملية تدمير ممنهج للبنية التحتية والشوارع والمحال التجارية والمركبات الخدمية في مخيمي نور شمس وطولكرم في مدينة طولكرم وبلاطة في نابلس، بالإضافة إلى مخيم الفارعة في طوباس، ومخيم بلدة برقين ومخيم جنين بمحافظة جنين.

جرائم الاحتلال في الضفة

واقتحمت قوات الاحتلال مقر مجلس الطلبة في جامعة بير زيت في محافظة رام الله، ومنعت المصلين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل بغية تمكين المستوطنين من الاحتفال وأداء الطقوس التلمودية داخل الحرم.

كما هدمت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 11 منزلًا في محافظات سلفيت وجنين ونابلس وطولكرم والخليل، بالإضافة إلى 4 شقق في بيت حنينا بالقدس المحتلة، فضلًا عن تدمير 7 حظائر زراعية في نابلس وأريحا والخليل، وإحراق منزلين في جنين وطولكرم، وتدمير عدد من المنازل المبنية من الطوب والصفيح في خربة قلقس بالخليل.



كما دمرت بئري ماء في بلدة الظاهرية بالخليل، وصادرت 3 سيارات في المدينة، بالإضافة إلى مصادرتها لـ16 أسطوانة غاز على حاجز تياسير بأريحا.

46 غارة

وكشف المرصد، عن أن عدد غارات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية بلغ لهذا الأسبوع 46، تمثلت في إحراق الأراضي الزراعية في كل من قريتي اللبن الشرقية وبرقا بمحافظة نابلس، ومزرعة زيتون في بلدة حزما بالقدس، بالإضافة إلى إحراق أراض زراعية في قرى محافظتي قلقيلية وطولكرم.

كما أحرق المستوطنون عددًا من السيارات في بلدة دير ديوان بمحافظة رام الله، وسيارة في قرية خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله، بالإضافة إلى قطع المستوطنين عددًا من أشجار الزيتون والعنب في بلدة يطا بمحافظة الخليل، وأعطبوا وسرقوا شبكة ري المزروعات وخزانات مياه زراعية.



كما اعتدوا على أراض زراعية بنابلس، إلى جانب قطعهم عددًا من أشجار الزيتون في قرية خلايل اللوز، فيما أطلق آخرون أغنامهم في أراض تابعة للفلسطينيين في بلدة سنجل بمحافظة رام الله بقصد إتلاف المحاصيل.

الأنشطة الاستيطانية

وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية خلال الأسبوع الماضي 7 أنشطة تمثلت في تمديد خطوط مياه في أراضي الفلسطينيين في قرية إسكاكا وإنشاء غرف وبيوت متنقلة وخيام في بلدتي قصرى والخضر، بالإضافة إلى قمة جبل المطل وجبل القرنطل.

كما واصل المستوطنون محاولاتهم الاستيلاء على بئر ماء ماعين بيطا في الخليل، وأجبر مستوطنون عائلتين فلسطينيتين على الرحيل من منطقة وادي الفاو في الأغوار الشمالية بطوباس.

فيما جرفت مجموعة أخرى قطعة أرض في قرية جينصافوط بهدف الاستيلاء عليها وضمها لمستعمرة "عمانوئيل".

