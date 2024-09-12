الخليج اليوم .. بالفيديو.. ثعبان ضخم يتسلق مرتفعا صخريا في السعودية بعد موجة أمطار غزيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لظهور ثعبان كبير في محافظة المجاردة السعودية، وذلك عقب موجة أمطار غزيرة ضربت المحافظة.

وأظهر الفيديو ثعبانا أصفر اللون يصل طوله لعدة أمتار وهو يتحرك بين الصخور بعد هطول الأمطار بغزارة.

وكان المركز الوطني السعودي للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، سنشهد مع بداية أكتوبر درجات حرارة ألطف في معظم مناطق المملكة.

وأوضح العقيل، خلال مداخلة هاتفية أن درجات الحرارة تبدأ الآن في المناطق الشمالية من المملكة لتكون لطيفة، خصوصا وأننا في الفترة الانتقالية ما بين انتهاء فصل الصيف ودخول الخريف.