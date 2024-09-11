شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا بالصواريخ كتيبة ‏الاستخبارات العسكرية 8200 فى ثكنة ميتات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ كتيبة ‏الاستخبارات العسكرية 8200 في ثكنة ميتات الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أن حزب الله أعلن - في بيان اليوم - استهدافه أيضا تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، كما استهدف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

كما أعلن في بيان ثالث استهدافه ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.‏