الهيئة المستقلة للانتخاب فى الأردن: فوز 27 امرأة بمقاعد فى البرلمان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات فى الأردن اليوم فوز 27 امرأة بمقاعد فى البرلمان، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

وأغلقت مراكز الاقتراع فى الأردن، أمس الثلاثاء ، بعد انتخابات برلمانية بلغت نسبة الاقتراع فيها 32 %، وجرت وسط غضب شعبى بسبب الحرب فى قطاع غزة ووضع اقتصادى صعب يثقل كاهل السكان.

وأدلى 1.6 مليون مقترع فقط بأصواتهم من أصل أكثر من 5.1 ملايين ناخب مسجل يحقّ لهم التصويت، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، فى نسبة تقارب تلك التى سجّلت فى آخر انتخابات فى العام 2020، وسط وباء كوفيد.

وجرت الانتخابات على أساس قانون جديد تمّ إقراره فى يناير2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا ومقاعد النساء من 15 الى 18 مقعدا، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاما.

وقال رئيس مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، خلال مؤتمر صحفى: "المهم جدا فى هذه الانتخابات هو أنه لأول مرة هناك قوائم أحزاب سياسية"، مشيرا الى أن "نسبة التصويت هى حول المعدّل العام فى السنوات الأخيرة.

وذكّر بأن نسبة الاقتراع فى الانتخابات السابقة عام 2020 كانت حوالى 30%، وتجاوزت النسبة 36% عام 2016.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للصحفيين عقب إدلائه بصوته: "بلدنا يسير دائما بثبات وسط الأعاصير. هذه ليست المرة الاولى التى تجرى فيها الاستحقاقات الدستورية فى مواعيدها، بينما نعيش فى إقليم ملتهب".