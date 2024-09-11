شكرا لقرائتكم خبر عن قادة القوات البحرية لدول مبادرة "5+5 دفاع" يبحثون التحديات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية استشهاد 55 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على غزة والضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - انعقدت بالعاصمة الليبية طرابلس فعاليات الاجتماع الثالث عشر لقادة القوات البحرية لدول مبادرة "5+5 دفاع"، بمشاركة جميع الدول الأعضاء.وبحث قادة بحريات الدول المشاركة التحديات الأمنية الحالية التي تواجه دول غرب البحر المتوسط، وسبل مواجهتها، مشددين على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، والتزامهم بالحفاظ على الأمن البحري في المنطقة.وأنشئت مجموعة 5+5 عام 1990 بروما وتضم مجموعة دول غرب البحر الأبيض المتوسط (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، مالطا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال)، وتهتم بمسائل الشراكة الاقتصادية، والتنمية، والأمن في المنطقة.