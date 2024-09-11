شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: شهيد وجريح فى حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على ميس الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الحصيلة الأولية للغارة التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على ميس الجبل أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت أطراف بلدة ياطر، كما قصفت دبابة ميركافا متمركزة في موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة منزلا في بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف دشمة يتموضع فيها قوات الاحتلال في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية.

وأشار الحزب إلى استهداف موقع رويسة القرن وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتهما إصابة مباشرة.‏