شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة بلجيكية تتجه إلى الأردن على متنها مساعدات لسكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت طائرة بلجيكية من ميلسبروك متوجهة إلى الأردن وعلى متنها أكثر من 500 خيمة مخصصة لسكان قطاع غزة المحاصرين جراء الصراع الإسرائيلى.

وذكرت صحيفة "7 على 7" البلجيكية اليوم الأربعاء، أن هذه المهمة تأتى ضمن جهود الإغاثة الطارئة التي تنظمها "بي - فاست" الهيئة الحكومية المختصة بالمساعدة في الأزمات.

واضافت الصحيفة أن الطائرة، وهي من طراز "إيه 400 إم" اقلعت الساعة 9:15 صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد وذلك بحضور وزيرة الخارجية "الحاجة لحبيب".

من جانبها،اعربت وزيرة الخارجية البلجيكية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) عن شكرها لفريق "بي-فاست" وفرق الدفاع على التزامهم.. مؤكدة أن "وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمفاوضات من أجل حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام".

واضافت "لحبيب" أنه "في غضون ذلك، ستواصل بلجيكا تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان الموجودين في الموقع".

بدورها، اكدت وزارة الخارجية البلجيكية أن الطائرة تحمل 511 خيمة مصممة خصيصا لفصل الشتاء ويرافق شحنة المعدات موظفان من وزارة الشئون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ووزارة الدفاع، اللذين سيظلان في الموقع لعدة أيام لتسهيل التنسيق مع السلطات المحلية.

وصرحت وزيرة الدفاع البلجيكية "لوديفين ديدوندر" بأن هذه المعدات سيتم تسليمها إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي ستتولى توزيع المساعدات في غزة.. مشددة على أهمية هذه المساعدة قائلة إن "الظروف المعيشية في غزة تتدهور يوما بعد يوم. مع اقتراب فصل الشتاء، يفتقر الأطفال والنساء والرجال إلى كل شيء ويعيشون في ظروف غير إنسانية".

وجددت "ديدوندر" دعوتها "لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن واستئناف المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى حل الدولتين".

وردا على سؤال عن آخر التعليقات المشجعة من رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن، اجابت الوزيرة البلجيكية أنه "للأسف، لقد اقتربنا منذ أشهر من وقف إطلاق النار لكننا لم نتمكن من وضع حد للحرب"وقد أكد الأخير مؤخرا أن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح جاهزا بنسبة "90%".

وقالت "ديدوندر" إن "هذه هي المرة الخامسة التي تقوم فيها بلجيكا بتعبئة ونحن نستعد لإرسال 500 طن من الأدوية في الأشهر المقبلة، كما أن بلجيكا ووزارة الدفاع على وجه الخصوص يمكن أن تفخرا بالدعم المقدم لسكان غزة".

وفي سياق متصل، اكدت وزيرة التعاون التنموي في بلجيكا "كارولين جينيز" في بيان أن الخيام التي تم ارسالها اليوم الأربعاء، تمثل تبرعا بقيمة 214 ألف يورو".. مشيرة إلى أنه "مع دخول الحرب شهرها الثاني عشر، هناك 1.9 مليون نازح في غزة، أو 9 من كل 10 سكان".

