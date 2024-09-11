شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقتحم قرية رافات شمال غرب القدس ويعتقل مواطنين اثنين من الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، قرية رافات شمال غرب القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان قولهم إن عددا من آليات جيش الاحتلال اقتحمت القرية دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، مواطنين اثنين من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية لـ "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بسام بدوي عقب مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت الشاب محمود الخاروف خلال اقتحامها بلدة إذنا غرب الخليل واستولت على العديد من المركبات قبل انسحابها من البلدة.

وفي السياق، نظم عشرات المستعمرين مسيرة استفزازية على شارع 90 القريب من قرية الجفتلك شمال أريحا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت "وفا" أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الشارع أمام المواطنين الفلسطينيين ومنعتهم من المرور، ما أدى إلى عرقلة حركة التنقل وإعاقة وصول المزارعين إلى أراضيهم.