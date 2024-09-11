شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترحب بإعلان جنوب إفريقيا التزامها بمتابعة قضية محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان دولة جنوب أفريقيا الصديقة استمرار التزامها بمتابعة القضية التى رفعتها فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا فى غزة، رغم الضغوطات التى مورست عليها لثنيها عن متابعة هذه القضية، في محاولات يائسة لدفعها إلى التنازل وإسقاط إجراءاتها القانونية فى محكمة العدل الدولية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استعداد دولة فلسطين للتنسيق الكامل والمتابعة الحثيثة مع دولة جنوب أفريقيا الصديقة ومع بقية الدول التي انضمت للقضية في محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والعدالة.

ودعت الدول الشريكة والصديقة الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا والدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، لضمان إنفاذ القانون الدولي وأعماله دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير والواجب الانطباق في كل الأحوال.

وثمنت الرئاسة موقف شعب وحكومة جنوب أفريقيا الداعم والمناصر دوماً للحق الفلسطيني ويعكس هذا الالتزام الثابت التوافق المشترك على تكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان على الساحة الدولية، وعلى عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.