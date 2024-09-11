شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف 4 مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلى بمناطق متفرقة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن حزب الله استهدافه اليوم الأربعاء، دشمة يتموضع فيها جنود الاحتلال الإسرائيلى فى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".‏

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ، أن حزب الله أعلن - في بيان اليوم - استهدافه أيضا تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة"، كما استهدف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

كما أعلن في بيان ثالث استهدافه ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة".‏

