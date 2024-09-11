شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تصويت الجمعية العامة لصالح دولة فلسطين قبل شهور يعكس نبذ إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مندوب الأردن بالجامعة العربية أمجد العضايلة، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة هو بمثابة انتصار للشرعية الدولية بالإضافة إلى كونه رسالة مفادها إسرائيل دولة منبوذة.

وقال العضايلة، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية مع سفراء أمريكا اللاتينية، إن هناك اجماع عربي لاتيني حول الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في نيل العضوية الكاملة للامم المتحدة وهو ما يعكس التوافق بين الجانبين.