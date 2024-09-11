شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدين بأشد العبارات مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة قطر بأشد العبارات مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصى خان يونس بقطاع غزة، وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، أن استمرار جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل وتحديه السافر للقوانين والأعراف الدولية ورغبته المسمومة في التصعيد العسكري بدلا من المسار السياسي هي نتيجة حتمية لصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة والعقاب.

وشددت في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية أكثر من أي وقت مضى لإنهاء العدوان على قطاع غزة فورًا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق والتصدي لمحاولات تهجيره قسرًا.

وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.