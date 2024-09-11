شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المستقلة للانتخابات الأردنية: تراجع كبير في شراء الأصوات ونسبة المشاركة تتجاوز 32% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية المهندس موسى المعايطة، أن هناك تراجعا كبيرا في شراء أصوات الناخبين خلال انتخابات مجلس النواب العشرين.

وقال المعايطة، في مؤتمر صحفي الأخير، بالمركز الإعلامي للمستقلة للانتخاب الأردنية، إن المستقلة للانتخاب رصدت تراجعا واضحا في شراء الأصوات خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يدل على وعي المواطنين وحرصهم على اختيار مرشحهم بقناعتهم.

وأضاف هناك أيضا تراجع فيما يسمى المناطق الساخنة خلال العملية الانتخابية الحالية، مشددًا على أن رغم التجاوزات التي حدثت على مدار اليوم خلال الانتخابات إلا أن في المجموع العملية ناجحة وجيدة.

ونوه المعايطة إلى أن هذه الانتخابات لها خصوصية لأنها لأول مرة تجرى على أساس حزبي بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب العشرين.