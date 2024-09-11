شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي في قطر تلتقي رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة بنت راشد الخاطر، خلال لقائها الثلاثاء، مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس، التي تزور الدوحة حاليا، الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان.

واتفق الطرفان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية، على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوضع حد للأوضاع الإنسانية المأساوية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون والعاملون في المجال الإنساني بمناطق الحروب والنزاعات.

وأعربت وزير الدولة للتعاون الدولي القطرية، خلال الاجتماع، عن تقدير بلادها للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على جهوده في الاستجابة للاحتياجات الإغاثية والإنسانية في أوقات الحروب والأزمات.