شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجى يدين المجزرة الإسرائيلية فى خيام النازحين بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ،اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين للمجزرة الوحشية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء من الفلسطينيين النازحين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة .



وأكد البديوي أن هذه الاعتداءات المستمرة والوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية لا يمكن وصفها إلا بجرائم حرب متعمدة، وتكشف عن نهج إجرامي فاضح وممنهج يعكس استهتارًا تامًا بالقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، كما أنها تمثل ازدراءً صارخًا لكل القيم القانونية والأخلاقية والإنسانية .



وطالب البديوي ـ وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) ـ المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الجرائم البشعة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف إطلاق النار فورًا، ومحاسبة المسؤولين بقوات الاحتلال الإسرائيلية عن جرائمهم ضد الإنسانية، وتحميل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية سياساتها العنصرية والبربرية، التي تنتهجها ضد الفلسطيني الأعزل .