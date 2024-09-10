شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: وزراء الخارجية العرب قرروا أن تكون القضية الفلسطينية الموضوع الرئيسى الوحيد لاجتماعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن وزراء الخارجية العرب قرروا خلال الدورة الـ162 لمجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أن تكون القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي هو الموضوع الرئيسي والوحيد في الاجتماع.

وقال أبو الغيط - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني ورئيس الدورة الـ162 لمجلس جميع الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية - إنه "تم الاتفاق على تأجيل أي قرار سياسي أخر مطروح على هذه الدورة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في مارس القادم، وذلك لإعطاء الفرصة والتركيز على نقاش مكثف بشأن القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية عربية فيما يتعلق بفلسطين قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "من ‏المعروف أنه في مثل هذه الاجتماعات تصدر مجموعة قرارات تتناول القضية الفلسطينية، ولكن جميعها تم تجنيبها في هذا الاجتماع، واتفق في المقابل على قرار وحيد تحت عنوان تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي"، مؤكدا أن هذه القرارات تعطي اهتماما خاصا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ورؤية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب على غزة، وكذلك رؤية مجلس الأمن وكافة المسائل والأنشطة الخاصة بفلسطين على مستوى الأمم المتحدة، كما أكد أهمية هذه البنود بشكل خاص.



وأوضح أبو الغيط أنه تم أيضا الاتفاق على قرار إداري لتيسير أعمال الجامعة العربية.. وتابع: "خلاصة القول، إنه كان يوما فلسطينيا، حيث أراد الوزراء تأجيل القضايا الأخرى رغم أهميتها لتوجيه كل الزخم للقضية الفلسطينية".