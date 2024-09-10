شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن تدينان القصف الإسرائيلي لخيام النازحين في مواصي خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر والأردن بأشد العبارات قصف إسرائيل خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، عن بالغ استنكارها لاستمرار المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، في غياب أي تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية التي أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا لمصداقية جميع المعايير والقيم الإنسانية، وخرقًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. معايير مزدوجة

أشارت إلى أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم بتلك الصورة، وعدم الاكتراث بأرواح الأبرياء والمدنيين، أصبح يُشَكّل تهديدًا للسلم والأمن والإقليميين والدوليين، داعية جميع الأطراف الفاعلة دوليًا للنأي عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، والاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية لوقف تلك المأساة الإنسانية بصورة فورية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، رفض الأردن واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ‏

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، خاصةً في ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية في انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي

