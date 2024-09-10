شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إصابة 8 أشخاص فى غارة إسرائيلية على مدينة النبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 مواطنين فى غارة إسرائيلية على مدينة النبطية.

وأوضح المركز -حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان- أن الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة تم علاجهم في طوارئ مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب.

وفي نفس السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة استهدفت وَسَط ساحة بلدة حولا، كما نفذت قوات الاحتلال غارة بثلاثة صواريخ استهدفت منطقة تسمى "فلوات" تقع ما بين بلدات جويا، وادي جيلو ومحرونة.