شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ وزير الخارجية لتوليه منصبه وحضوره للمرة الأولى أعمال المجلس والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، لتوليه منصبه الجديد وحضوره للمرة الأولى فى أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى.

وأعرب أبو الغيط، فى كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، عن تمنياته بالتوفيق لوزير الخارجية اليمنى شائع الزندانى فى رئاسة الدورة 162 للمجلس، مقدمًا شكره لوزير الخارجية الموريتانى محمد سالم ولد مرزوك على رئاسته للدورة السابقة.

وهنأ أبو الغيط، الوزير التونسى محمد على النفطى على توليه منصب وزارة الخارجية وحضوره الأول للمجلس.