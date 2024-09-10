شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 3 أشخاص فى غارات إسرائيلية جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، أن الغارة بالمسيرة التى شنها الاحتلال الإسرائيلى على طريق عام فى البقاع الغربى جنوب البلاد أدت إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلى أغار على بلدة عيتا الشعب، كما أغار على بلدة الناقورة وأطرافها وحامول وجبل اللبونة.