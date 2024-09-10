شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: مجازر الاحتلال والدعم الأمريكى جعل المنطقة فى مهب الريح والان مع تفاصيل الخبر

قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى، والمجازر اليومية التى ترتكب بحقه، والدعم الأمريكى جعل المنطقة فى مهب الريح.

وأكد أبو ردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن المجزرة الدمويّة التي ارتكبها الاحتلال في حقّ المدنيين النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار اقتحام المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية وتدمير البنية التحية، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية قبل الاحتلال.

وأضاف "لولا هذا الدعم الأمريكي غير المسبوق سياسيا، وعسكريا، وماليا، لما تجرأ قادة الاحتلال على ارتكاب مثل هذه الجرائم، متحدين جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون محاسبة"، مشيرا إلي أن هذه الجرائم الدموية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستزيد الشعب الفلسطيني صمودا، وتمسكا بأرضه، وثوابته، وتحقيق آماله بالحرية والاستقلال.