الخليج اليوم .. أميركا: دمّرنا 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما أعلن الحوثيون في اليمن، السبت الماضي، إسقاط طائرة مسيرة أميركية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب، جاء الرد الأميركي.

فقد ذكرت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، أنها دمرت 3 طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ تابعة للحوثي.

وأكدت أن العملية تمت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لوكالة "رويترز".

جاء هذا بعدما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مساء السبت، أن الجماعة اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أميركية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب.

وأضاف في بيان يومها، أن هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع التي تنجح جماعة الحوثية في إسقاطها.

أما الطائرة التي تم إسقاطها بحسب الحوثيين فهي طائرة استطلاع من طراز "إم كيو-9 ريبر". وقد اتهمها الحوثيون بتنفيذ "أعمال عدائية" فوق محافظة مأرب.

ضربات أميركية بريطانية

يشار إلى أنه منذ نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفناً تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري دولي وضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وقد شاركت بريطانيا في بعض الضربات.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.