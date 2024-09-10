شكرا لقرائتكم خبر عن المديرة الإقليمية تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع المأساوية للسودانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجه النساء والفتيات السودانيات، في خضم الصراع المستمر وتداعياته الإنسانية الكارثية.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة تُجري ليلى بكر زيارة تضامنية إلى السودان بهدف تسليط الضوء على محنة النساء السودانيات اللواتي يعانين من تداعيات حرب كارثية وصفت بأنها "حرب على النساء" وقالت بكر إن مستشفى الولادة الذي زارته يعاني من الاكتظاظ والنقص الحاد في الإمدادات الطبية، مشيدة بالتفاني الكبير الذي أبداه العاملون في الميدان على الرغم من الظروف الصعبة.

وأشارت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية أن الوضع في السودان بالغ الخطورة ويستدعي تسليط الضوء على محنة النساء والفتيات، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الخدمات وكذلك توسيعها إلى أبعد من هذا المركز المعين حيث انه مركز الولادة الوحيد الآن الذي يقدم الخدمات لجميع النازحين داخليا.