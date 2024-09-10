شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف الاحتلال لساحة الشوا شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 5 فلسطينيين اليوم الثلاثاء، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لساحة الشوا شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قصف الاحتلال استهدف مواطنين عند عربة لبيع الفلافل في شارع الحكيمة قرب ساحة الشوا شرق غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان الاحتلال، قد ارتكب في ساعة مبكرة من فجر اليوم، مجزرة جديدة في قطاع غزة، إذ شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب القطاع، ووقعت المجزرة قرب مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، مما أسفر عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين في عداد المفقودين.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وفي السياق، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على نحو 18 دونماً من أراضي قرى عصيرة القبلية، وبورين ومادما جنوب مدينة نابلس، وقال "إن هذا القرار يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الطويل لسياسات الاستعمار التي تمارسها إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية".