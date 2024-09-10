شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان يطالب الدول بمواجهة التجاهل الصارخ للقانون الدولى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه لا يجب ولا يمكن للدول أن تقبل "التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الملزمة لمجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية"، في الحرب علي غزة أو في أي حالة صراع أخرى حول العالم.

وقال تورك في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان، إنه منذ 7 أكتوبر الماضي قُتل أكثر من 40 ألف فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية، وأصيب عشرات الآلاف، ولا يزال آلاف آخرون تحت الأنقاض في غزة لافتا الي أن الفلسطينيين يكافحون من أجل البقاء مع مرور كل يوم، حيث تم تهجير ما يقرب من 1.9 مليون شخص قسرا عبر القطاع وأن هناك ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية أو في منشآت عسكرية مؤقتة "كثير منهم محتجزون تعسفيا"، حيث توفي أكثر من 50 شخصا بسبب الظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة.

وأضاف تورك أنه في الوقت نفسه، فإن "العمليات القاتلة والمدمرة، بعضها على نطاق لم نشهده في العقدين الماضيين"، في الضفة الغربية، تفاقم الوضع الكارثي هناك، وفقا للمفوض السامي.