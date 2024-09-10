شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجه الناخبون في الأردن صباح اليوم، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ20.

ويحق لـ 5 ملايين و115 ألفًا و219 أردنيًا الانتخاب، وفق قانون الانتخابات الجديد، الذي خصص 41 مقعدًا للأحزاب من أصل 138 مقعدًا في المجلس النيابي القادم.

وتجرى الانتخابات التي يخوضها 1634 مترشحًا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة الحزبية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن.

ويراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي نحو 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.

